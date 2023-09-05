Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі

З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі

Сьогодні 21:59
просмотров

До 30 вересня дніпряни можуть обміняти старі монети та купюри, адже з 1 жовтня їх остаточно вилучать з обігу та банки вже не будуть їх міняти.

Новости Днепра про З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі

Це стосується монет та купюр до 2003 року випуску. Про це йдеться в оголошенні Національного банку України.

Ще у 2018 році Нацбанк запровадив грошову реформу, яка була спрямована на оптимізацію обігу монет дрібних номіналів. На думку держрегулятора, 1, 2, 5 чи 25 копійок – невигідні, адже витрати на їх випуск перевищують їхню вартість, а частина з них навіть не повертається у фінсистему.

Крім цього, з 1 жовтня 2023 остаточно вилучать банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Якщо у вас раптом завалялися старі гроші, то їх треба обміняти до 30 вересня.

У Дніпрі це можна зробити у філії Національного банку України за адресою вулиця Воскресенська, 13.

Також можна звертатися до банків:

  • АТ “Ощадбанк”,
  • АТ КБ “ПриватБанк”,
  • АТ “Райффайзен Банк”,
  • АТ “ПУМБ”.

Проте умови обміну монет у банках варто дізнатися на сайтах цих фінустанов. 

Новости Днепра про З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі

Читайте також:

Новости Днепра про З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у ДніпріРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 21:25
На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра

Під час бойових дій загинув Роман Олійник із Дніпра.

У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 20:42
У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси

Зверніть увагу!

Юний плавець з Дніпра встановив рекорд України та виборов місце на Олімпіаді
Новини Дніпра
Сьогодні 20:02
Юний плавець з Дніпра встановив рекорд України та виборов місце на Олімпіаді

Вітаємо земляка!

На Дніпропетровщині жінка вдарила свого співмешканця ножем у груди
Новини Дніпра
Сьогодні 19:28
На Дніпропетровщині жінка вдарила свого співмешканця ножем у груди

На Дніпропетровщині жінка ледь не вбила свого співмешканця. 

Наверх