З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі

До 30 вересня дніпряни можуть обміняти старі монети та купюри, адже з 1 жовтня їх остаточно вилучать з обігу та банки вже не будуть їх міняти.

Це стосується монет та купюр до 2003 року випуску. Про це йдеться в оголошенні Національного банку України.

Ще у 2018 році Нацбанк запровадив грошову реформу, яка була спрямована на оптимізацію обігу монет дрібних номіналів. На думку держрегулятора, 1, 2, 5 чи 25 копійок – невигідні, адже витрати на їх випуск перевищують їхню вартість, а частина з них навіть не повертається у фінсистему.

Крім цього, з 1 жовтня 2023 остаточно вилучать банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Якщо у вас раптом завалялися старі гроші, то їх треба обміняти до 30 вересня.

У Дніпрі це можна зробити у філії Національного банку України за адресою вулиця Воскресенська, 13.

Також можна звертатися до банків:

АТ “Ощадбанк”,

АТ КБ “ПриватБанк”,

АТ “Райффайзен Банк”,

АТ “ПУМБ”.

Проте умови обміну монет у банках варто дізнатися на сайтах цих фінустанов.

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