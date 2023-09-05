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На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра

Сьогодні 21:25
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Під час бойових дій загинув Роман Олійник із Дніпра.

Новости Днепра про На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра

Про це повідомили на сторінці Інспекції з благоустрою ДМР.

На фронті загинув Роман Олійник. У мирний час він працював у КП “Благоустрій” міста. 

Колеги зазначають, що ця звістка сколихнула працівників інспекції. 

Усі ми завжди будемо пам’ятати його як веселу, щиру, чесну та дуже порядну людину. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Романа. Низький уклін та вічний спокій тобі, Героє, – йдеться у повідомленні. 
 

Роману було 37 років. 

Відомо, що його поховали сьогодні, 5 вересня, у Підгородному. Світла пам’ять!

Новости Днепра про На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра

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Новости Днепра про На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства ДніпраУкраїнська

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