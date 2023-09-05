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  • У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси

У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси

Сьогодні 20:42
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Зверніть увагу!

Новости Днепра про У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси

Про це повідомили у Дніпровській філії Газмережі. 

Протягом вересня споживачам у Дніпрі вимикатимуть газ. Перші відключення відбулися вже сьогодні, 5 вересня. 

5 вересня не було газу:

  • провулок Мармуровий, 1 – 5, 7, 8, 10, 12 – 21, 23; 
  • провулок Білозерівський, 3, 5, 7, 10 – 16, 25;
  • вулиця М. Грінченко, 16, 20, 24. 

6 вересня

  • вулиця Пастера, 10, 12;
  • вулиця Князя Ярослава Мудрого, 29, 32, 43, 45, 47, 47а, 49, 61, 62, 63;
  • вулиця  Старомостова, 2;
  • вулиця Університетська, 32 – 111;
  • вулиця Вишгородська, 21, 33, 46, 48, 95, 106, 110;
  • вулиця Генерала Пушкіна, 10а, 12а, 12б, 16а, 18а, 18б, 18д, 20а, 22;
  • вулиця Болгарська, 20;
  • вулиця Толстого, 13, 26, 28, 30.  

7 вересня

  • вулиця Бехтерева, 4, 16а, 16б;

12 вересня

  • вулиця Старокозацька, 78в.

13 вересня

  • вулиця В. Сліпака, 30, 32;
  • проспект Б. Хмельницького, 63, 65, 67.

14 вересня

  • вулиця Гіляровського, 111, 115, 117, 133, 135, 124, 150, 162, 168, 157;
  • вулиця Попудренко, 114, 116, 130, 132, 136, 140. 

19 вересня

  • вулиця Лоцманська, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15;
  • вулиця Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88. 

20 вересня 

  • вулиця Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;
  • провулок Водопровідний, 2, 6.

25 вересня

  • вулиця Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49. 

У Підгородньому 5 вересня газу не було за наступними адресами: 

  • вулиця Горіхова, 46, 44, 4, 5, 3;
  • вулиця Лазурна, 19, 20, 108, 16, 33, 23, 31, 18, 21, 29, 35;
  • вулиця Березова, 90, 91, 92а;
  • вулиця Яблунева, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 92;
  • вулиця Липова, 76, 71, 72;
  • вулиця Берегова, 102;
  • вулиця Затишна, 59, 49, 57, 58, 56, 41, 60, 39, 43.

Зауважимо! Газ повернуть після закінчення необхідних робіт. Споживачам необхідно забезпечити доступ фахівців до обладнання в день відключення.  Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

У Газмережі зазначили, що усі роботи з модернізації та реконструкції системи газопостачання фінансуються за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про важливе звернення газовиків до мешканців Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адресиУкраїнська

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