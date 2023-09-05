У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси

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Про це повідомили у Дніпровській філії Газмережі.

Протягом вересня споживачам у Дніпрі вимикатимуть газ. Перші відключення відбулися вже сьогодні, 5 вересня.

5 вересня не було газу:

провулок Мармуровий, 1 – 5, 7, 8, 10, 12 – 21, 23;

провулок Білозерівський, 3, 5, 7, 10 – 16, 25;

вулиця М. Грінченко, 16, 20, 24.

6 вересня

вулиця Пастера, 10, 12;

вулиця Князя Ярослава Мудрого, 29, 32, 43, 45, 47, 47а, 49, 61, 62, 63;

вулиця Старомостова, 2;

вулиця Університетська, 32 – 111;

вулиця Вишгородська, 21, 33, 46, 48, 95, 106, 110;

вулиця Генерала Пушкіна, 10а, 12а, 12б, 16а, 18а, 18б, 18д, 20а, 22;

вулиця Болгарська, 20;

вулиця Толстого, 13, 26, 28, 30.

7 вересня

вулиця Бехтерева, 4, 16а, 16б;

12 вересня

вулиця Старокозацька, 78в.

13 вересня

вулиця В. Сліпака, 30, 32;

проспект Б. Хмельницького, 63, 65, 67.

14 вересня

вулиця Гіляровського, 111, 115, 117, 133, 135, 124, 150, 162, 168, 157;

вулиця Попудренко, 114, 116, 130, 132, 136, 140.

19 вересня

вулиця Лоцманська, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15;

вулиця Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88.

20 вересня

вулиця Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;

провулок Водопровідний, 2, 6.

25 вересня

вулиця Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49.

У Підгородньому 5 вересня газу не було за наступними адресами:

вулиця Горіхова, 46, 44, 4, 5, 3;

вулиця Лазурна, 19, 20, 108, 16, 33, 23, 31, 18, 21, 29, 35;

вулиця Березова, 90, 91, 92а;

вулиця Яблунева, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 92;

вулиця Липова, 76, 71, 72;

вулиця Берегова, 102;

вулиця Затишна, 59, 49, 57, 58, 56, 41, 60, 39, 43.

Зауважимо! Газ повернуть після закінчення необхідних робіт. Споживачам необхідно забезпечити доступ фахівців до обладнання в день відключення. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

У Газмережі зазначили, що усі роботи з модернізації та реконструкції системи газопостачання фінансуються за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про важливе звернення газовиків до мешканців Дніпра.

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