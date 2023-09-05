У Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси

Зауважимо! Газ повернуть після закінчення необхідних робіт. Споживачам необхідно забезпечити доступ фахівців до обладнання в день відключення. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.
У Газмережі зазначили, що усі роботи з модернізації та реконструкції системи газопостачання фінансуються за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про важливе звернення газовиків до мешканців Дніпра.
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