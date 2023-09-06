Частину Слобожанського проспекту паралізувало: що сталося

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі паралізувало частину Слобожанського проспекту – у напрямку вулиці Калинової.
Затор тягнеться на кілька десятків метрів.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що рух паралізувало через обрив контактної мережі тролейбуса.
Як швидко все відновлять – поки невідомо. Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!
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