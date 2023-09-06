Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Частину Слобожанського проспекту паралізувало: що сталося

Сьогодні 11:53
просмотров

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про Частину Слобожанського проспекту паралізувало: що сталося

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі паралізувало частину Слобожанського проспекту – у напрямку вулиці Калинової. 

Затор тягнеться на кілька десятків метрів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що рух паралізувало через обрив контактної мережі тролейбуса.

Як швидко все відновлять – поки невідомо. Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!

Читайте також:

Новости Днепра про Частину Слобожанського проспекту паралізувало: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінка
Новини Дніпра
Сьогодні 09:02
На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінка

Сьогодні, 6 вересня, на трасі Н11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Любимівка…

У Дніпрі вночі в Новокодацькому районі помітили сильну пожежу: коментар ДСНС
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Дніпрі вночі в Новокодацькому районі помітили сильну пожежу: коментар ДСНС

Уночі на вулиці Прияружній Новокодацького району сталася пожежа.

З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі
Новини Дніпра
Вчора 21:59
З 1 жовтня вилучать з обігу деякі старі монети та банкноти: які саме та де їх обміняти у Дніпрі

До 30 вересня дніпряни можуть обміняти старі монети та купюри,…

На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 21:25
На війні загинув колишній співробітник комунального підприємства Дніпра

Під час бойових дій загинув Роман Олійник із Дніпра.

Наверх