Частину Слобожанського проспекту паралізувало: що сталося

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі паралізувало частину Слобожанського проспекту – у напрямку вулиці Калинової.

Затор тягнеться на кілька десятків метрів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що рух паралізувало через обрив контактної мережі тролейбуса.

Як швидко все відновлять – поки невідомо. Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!

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