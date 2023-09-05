Повістки можуть видавати повторно: кого стосується

Українці можуть отримувати повістки, навіть якщо уже приходили до ТЦК на перевірку.

Не всі повістки означають, що людину вже післязавтра заберуть на фронт. Більшість з них уточнювальні, коли місцевий ТЦК хоче зрозуміти, чи готові призовники у разі потреби долучитися до Сил оборони і де саме можуть служити. Тому повістки військовозобов’язані можуть отримувати вдруге та навіть втретє.

Кому можуть повторно вручити повістку

За законом, уточнювати дані у ТЦК необхідно через 7 днів у разі якихось змін та не рідше ніж раз на п’ятирічку, якщо нічого не змінювалося.

У разі відстрочки за станом здоров’я чи навчання, тоді бронювання діє від шести місяців (студентам) та до року (за висновком ВКЛ).

Таким чином, повістки можуть вручати повторно:

якщо ВЛК проходили більше як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Насамперед повістки можуть отримувати чоловіки, які вимушено переїхали з місця свого постійного проживання, пише 24 канал. Також через деякий час ТЦК захоче уточнити сімейний стан призовника чи кількість дітей.

Крім цього, за потреби повторну повістку можуть отримати військовозобов’язані, які вже були в ТЦК, але їх не мобілізували, проте через деякий час ці спеціалісти потрібні армії, тож таких людей запросять вдруге.

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