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  • На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон “Метеор” у Дніпрі (ФОТО)

На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон “Метеор” у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 10:56
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Сумне видовище.

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

У мережі показали, як зараз виглядає стадіон “Метеор”.

На фото видно, що поле поросло травою – у футбол там зіграти не вийде.

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

Доріжки, де раніше тренувалися спортсмени та звичайні містяни, потріскалися та теж вкрилися різною рослинністю.

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

А на трибунах, де колись сотні фанатів спостерігали за перебігом футбольних матчів, тепер ростуть дерева.

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

Зазначимо, стадіон “Метеор” відкрили 1996 року, 2001-го його реконструювали. «Метеор» мав можливість приймати змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів. Колись був домашньою ареною футбольного клубу «Дніпро». У жовтні 2005 року стадіон прийняв відбірковий матч чемпіонату світу-2006 між збірними України та Албанії. До 2021-го тут проводили матчі Першої ліги України з футболу.

Так стадіон виглядав раніше:

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон

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Новости Днепра про На трибунах виросли маленькі деревця: як зараз виглядає стадіон Українська

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