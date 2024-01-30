Новый законопроект о мобилизации уже в Раде: Минобороны предоставило перечень ключевых изменений

Новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную Раду.

Кабинет Министров Украины 30 января одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации.

Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Текста законопроекта пока в свободном доступе нет, но Министерство обороны Украины обнародовало основные положения. В частности, остается отсрочка для всех групп инвалидности, военные смогут делить на части ежегодный отпуск, а также без брони оставили госслужащих. Прежде всего, это касается Нацполиции, БЭБ, СБУ, Государственной исполнительной службы и т.д. Исключение главы городских советов, территориальных общин, сельских советов и 50% сотрудников органов местного самоуправления.

Детальнее о пунктах на инфографике от Минобороны.

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