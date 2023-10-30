В Украине могут появиться мужские купе в поездах: зарегистрирована петиция

Соответствующая петиция появилась 26 октября на сайте Кабинета министров. Ее автор – Сергей Мандровский-Соколов – таким образом хочет бороться с гендерной дискриминацией. По его мнению, в такие купе можно допускать мужчин, трансмужчин, родителей с детьми до 6 лет любого пола.
С целью предотвращения сексизма и гендерной дискриминации на «Укрзалізниці»: при наличии в поезде так называемого «женского купе» в обязательном порядке должно быть такое же количество мужских купе. Допускать к ним можно: мужчин, трансмужчин, родителей с детьми до 6 лет любого пола. Поезда с женскими и мужскими купе должны быть маркированы в приложениях для покупки билетов и не отличаться в цене, – говорится в петиции.
На данный момент петицию поддержали 14 человек. Для того, чтобы ее рассмотрели, нужно 25000 подписей – чтобы их собрать, еще есть 88 дней.
Напомним, ранее на сайте Кабмина появилась петиция с просьбой создать отдельные вагоны для женщин в поездах дальнего сообщения. Автор обращения утверждала, что женские вагоны нужны для безопасности, ведь часто пассажирки сталкиваются с домогательствами со стороны мужчин. Кроме этого, раздельные вагоны в поездах, следующих более 6 часов, удобны для людей обоих полов, ведь во время таких путешествий есть потребность в смене одежды. Позже такие купе были созданы. На каких маршрутах они сейчас есть – читайте здесь.
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