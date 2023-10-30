В Україні можуть з’явитися чоловічі купе у потягах: зареєстровано петицію

Чоловіки просять створити в потягах "Укрзалізниці" окремі купе для них.

Відповідна петиція з’явилася 26 жовтня на сайті Кабінету міністрів. Її автор – Сергій Мандровський-Соколов – у такий спосіб хоче боротися з гендерною дискримінацією. На його думку, у такі купе можна допускати чоловіків, трансчоловіків, батьків з дітьми до 6 років будь-якої статі.

З метою унеможливлення сексизму та гендерної дискримінації на Укрзалізниці: при наявності в потягу так званого “жіночого купе” в обов’язковому порядку має бути така ж кількість чоловічих купе. Допускати до них можна: чоловіків, трансчоловіків, батьків з дітьми до 6 років будь-якої статі. Поїзди з жіночими та чоловічими купе мають бути марковані у застосунках для придбання квитків та не відрізнятись в ціні, – йдеться у змісті петиції.

Станом на зараз петицію підтримали 14 чоловік. Для того, щоб її розглянули, треба 25000 підписів – щоб їх зібрати, ще є 88 днів.

Нагадаємо, раніше на сайті Кабміну з’явилася петиція з проханням створити окремі вагони для жінок у потягах далекого сполучення. Авторка звернення стверджувала, що жіночі вагони потрібні задля безпеки, адже часто пасажирки стикаються з домаганнями зі сторони чоловіків. Крім цього, роздільні вагони в потягах, які слідують більше 6 годин, зручні для людей обох статей, адже під час таких подорожей є потреба у зміні одягу. Пізніше такі купе були створені. На яких маршрутах вони є зараз – читайте тут.

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