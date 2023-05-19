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  • В Україні вимагають створити роздільні вагони для жінок та чоловіків: з’явилася петиція

В Україні вимагають створити роздільні вагони для жінок та чоловіків: з’явилася петиція

Сьогодні 10:38
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Це пропонують зробити задля безпеки.

Новости Днепра про В Україні вимагають створити роздільні вагони для жінок та чоловіків: з'явилася петиція

Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабінету міністрів України. Відтак, авторка петиції Ольга Ожогіна стверджує, що в Україні є необхідність у створенні роздільних вагонів для жінок та чоловіків у потягах, які слідують маршрутом більше 6 годин. 

Для цього авторка звернення пропонує додати фільтр “стать” при купівлі квитка. 

Цю ініціативу також підтримали ГО “Дівчата”, спільнота “Жіноцтво”. 

Навіщо потрібні роздільні вагони 

За словами авторки звернення, пасажири можуть відчувати дискомфорт, через осіб протилежної статі, які будуть разом з ними в купейному чи плацкартному вагоні. Ба більше, в Україні фіксують непоодинокі випадки неприйнятної, нав’язливої поведінки та умисних дотиків до інших пасажирів, а найчастіше домагань чоловіків до жінок.

Крім цього, в людей обох статей є потреба у зміні одягу, тому було б логічно на дальніх маршрутах створити окремі вагони. 

Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах, – йдеться в обґрунтуванні петиції.

Тому існування роздільних вагонів, або хоча б одного жіночого вагону в потязі, покращить комфорт та безпеку пасажирів.

Авторка звернення також зазначила, що так як АТ “Укрзалізниця” є державним підприємством, то окремий вагон для жінок та чоловіків сприятиме створенню безпечних та психологічно комфортних умов для перевезень, згідно із пунктом 6 Статуту підприємства.

Зауважимо, що у багатьох державах світу існують окремі вагони для жінок у метро та потягах. Петиція була створена 15 травня і за чотири дні її підписали майже 9 тисяч осіб. 

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Новости Днепра про В Україні вимагають створити роздільні вагони для жінок та чоловіків: з'явилася петиціяУкраїнська

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