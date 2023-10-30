Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі та передмісті вимикатимуть світло на 9 годин
Ще є час підготуватися!
Сьогодні, 30 жовтня, у Дніпрі та передмісті вимкнуть світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Причина все та ж – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 30 вересня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
- вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
- вул. Веселки: 36-А;
- вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
- вул. Мечникова: 10, 11;
- вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12, 13, 18, 20;
- вул. Павлова: 1, 4, 12;
- вул. Пирогова: 1-7, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51;
- Новоолександрівська сільська рада.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
- (056) 732-12-12;
- (095) 732-12-12;
- (096) 732-12-12;
- (073) 732-12-12.
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