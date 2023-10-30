У Дніпрі біля будівлі суду виявили тіло чоловіка: коментар поліції

Попередньо, на тілі не було тілесних ушкоджень.

У вихідні у Дніпрі біля будівлі Індустріального суду виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що труп побачив сторож, він відразу викликав на місце події правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі не було тілесних ушкоджень, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим безвісти зниклого чоловіка.

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