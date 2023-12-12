В центре Днепра появилось 5 гигантских красных шаров

До Рождества еще 12 дней, но на улицах Днепра с каждым днем появляется все больше тематического декора. На улице Липинского заметили 5 гигантских красных елочных шаров. На это обратила внимание Inna Spyrydonenkova, опубликовавшая фото на своей Facebook-странице.
По словам днепрянки, декор появился у одного из ресторанов.
На улицах Днепра уже появляется новогодний декор. Такую красоту можно увидеть возле ресторана по улице Липинского, 4, — отмечает горожанка.
Среди других новогодних находок на улицах Днепра — алко-елка на Владимира Мономаха и новогодние качели на проспекте Дмитрия Яворницкого. Также на правом берегу Днепра установили две елки. Первая – на Екатеринославском бульваре, который, кстати, скоро могут переименовать. Вторая – в парке Шевченко.
Это одна из трех елок, установку которых анонсировали в городском совете. Еще две должны разместить в прибрежном сквере и на Слобожанском проспекте в сквере Алексея Хильского. На левом берегу также есть первая елка, которую уже «зажгли». Это живая «райончиковая» красотка, которая растет в народном скверике «Шарик».
Днепряне также могут купить себе домой свою елку, правда цены стартуют от тысячи гривен.
Читайте также:
Автор:
Сбой в работе "Киевстара" почти парализовал половину Украины.
Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный…
Теплоснабжение обещают возобновить после завершения работ.
В Днепре может появиться новый сквер, который назовут в честь…
Вице-премьер-министр рассказал, когда Киевстар возобновит работу.
Сбой в работе "Киевстара" почти парализовал половину Украины.
Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой.
Теплоснабжение обещают возобновить после завершения работ.
Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 2,1%.
В Днепре может появиться новый сквер, который назовут в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайло.
Пожалуйста, будьте осторожны!
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре сняли редких для городов птиц.
В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!