В центре Днепра появилось 5 гигантских красных шаров

Гигантские шарики заметили в центре Днепра.

До Рождества еще 12 дней, но на улицах Днепра с каждым днем появляется все больше тематического декора. На улице Липинского заметили 5 гигантских красных елочных шаров. На это обратила внимание Inna Spyrydonenkova, опубликовавшая фото на своей Facebook-странице.

По словам днепрянки, декор появился у одного из ресторанов.

На улицах Днепра уже появляется новогодний декор. Такую красоту можно увидеть возле ресторана по улице Липинского, 4, — отмечает горожанка.

Среди других новогодних находок на улицах Днепра — алко-елка на Владимира Мономаха и новогодние качели на проспекте Дмитрия Яворницкого. Также на правом берегу Днепра установили две елки. Первая – на Екатеринославском бульваре, который, кстати, скоро могут переименовать. Вторая – в парке Шевченко.

Это одна из трех елок, установку которых анонсировали в городском совете. Еще две должны разместить в прибрежном сквере и на Слобожанском проспекте в сквере Алексея Хильского. На левом берегу также есть первая елка, которую уже «зажгли». Это живая «райончиковая» красотка, которая растет в народном скверике «Шарик».

Днепряне также могут купить себе домой свою елку, правда цены стартуют от тысячи гривен.

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