В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

В Днепре сняли редких для городов птиц.

Речь идет о снегирях, который все реже можно встретить в людных местах, а в некоторых украинских городах их не видели годами.

Недавно этих красных красавцев удалось заснимать известному бердвочеру из Днепра Юрию Мухину. Днепрянин постоянно публикует фотографии с птичками, которых удалось поймать во время фото-охоты.

На днях Юрий показал фото снегирей, которых удалось увидеть в Днепре.

Снегирь! Это мачо. У нас в Днепре не каждый год. Иногда удавалось снять и без веточек, но в плохую погоду. А это при солнышке, но ну вы сами видите. Спасибо друзьям, которые помогли определить район поиска. Дальше уже один. Нашел, подошел. Тихонько двигался под деревом, выбирая ракурс. Но все же хорошо не сидели. Нашел по голосу, зов громкий короткий, пожалуй, сами. А вот когда ели — разговаривали очень тихонько, можно рядом пройти и не услышать. Сейчас они ясень «топчут», съедят все – перейдут на почки, я на сирени в конце зимы фотографировал, – рассказал Юрий.

Снегирей действительно довольно редко можно увидеть в городах. Как вспоминают старожилы, раньше эти птицы были символом зимы, ведь в холодное время года облепляли заснеженные веточки в парках и наблюдали за людьми.

Впрочем, последние 20 лет снегирей почти не видно в больших городах. Встретить этих птиц можно только на дачах, и то далеко от шумных мегаполисов. Как говорят орнитологи, когда год урожайный — то люди пернатым не нужны, поэтому они и не вылетают в густонаселённые районы бетонных джунглей.

Снегири, в не голодные годы, прокормятся и без помощи людей. В последнее время зимы не слишком снежные, поэтому птицам есть чем полакомиться и за пределами городов.

Конспирологическую теорию по поводу причин исчезновения снегуров ранее развивали российские пропагандисты. Якобы украинцы уничтожают этих птиц из-за ненависти к России. А голубовато-желтых синичек наоборот любят. Это вызвало нашествие шуток в интернете, ведь все высмеивали абсурдность подобных заявлений.

Хотя снегуры в дикой природе встречаются довольно редко, однако их часто можно приобрести в зоомагазинах или на птичьих рынках.

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