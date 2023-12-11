Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

Сегодня 22:00
просмотров

В Днепре сняли редких для городов птиц.

Новости Днепра про В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

Речь идет о снегирях, который все реже можно встретить в людных местах, а в некоторых украинских городах их не видели годами.

Недавно этих красных красавцев удалось заснимать известному бердвочеру из Днепра Юрию Мухину. Днепрянин постоянно публикует фотографии с птичками, которых удалось поймать во время фото-охоты.

На днях Юрий показал фото снегирей, которых удалось увидеть в Днепре.

Снегирь! Это мачо. У нас в Днепре не каждый год. Иногда удавалось снять и без веточек, но в плохую погоду. А это при солнышке, но ну вы сами видите. Спасибо друзьям, которые помогли определить район поиска. Дальше уже один. Нашел, подошел. Тихонько двигался под деревом, выбирая ракурс. Но все же хорошо не сидели. Нашел по голосу, зов громкий короткий, пожалуй, сами. А вот когда ели — разговаривали очень тихонько, можно рядом пройти и не услышать. Сейчас они ясень «топчут», съедят все – перейдут на почки, я на сирени в конце зимы фотографировал, – рассказал Юрий.

Снегирей действительно довольно редко можно увидеть в городах. Как вспоминают старожилы, раньше эти птицы были символом зимы, ведь в холодное время года облепляли заснеженные веточки в парках и наблюдали за людьми.

Впрочем, последние 20 лет снегирей почти не видно в больших городах. Встретить этих птиц можно только на дачах, и то далеко от шумных мегаполисов. Как говорят орнитологи, когда год урожайный — то люди пернатым не нужны, поэтому они и не вылетают в густонаселённые районы бетонных джунглей.

Снегири, в не голодные годы, прокормятся и без помощи людей. В последнее время зимы не слишком снежные, поэтому птицам есть чем полакомиться и за пределами городов.

Новости Днепра про В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

Конспирологическую теорию по поводу причин исчезновения снегуров ранее развивали российские пропагандисты. Якобы украинцы уничтожают этих птиц из-за ненависти к России. А голубовато-желтых синичек наоборот любят. Это вызвало нашествие шуток в интернете, ведь все высмеивали абсурдность подобных заявлений.

Хотя снегуры в дикой природе встречаются довольно редко, однако их часто можно приобрести в зоомагазинах или на птичьих рынках.

Новости Днепра про В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городахРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться
Новости Днепра
Сегодня 21:26
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.

Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку
Новости Днепра
Сегодня 19:19
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку

В Днепре заметили странную "елку".

Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали
Новости Днепра
Сегодня 18:32
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

Днепряне слышали взрыв со стороны Запорожской области.

В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше
Новости Днепра
Сегодня 18:29
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Последние новости

Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.

Сегодня 21:26
4
просмотров
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел

В Кривом Роге и районе произошло два пожара.

Сегодня 20:45
4
просмотров
В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге
В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге

Мужчину, 8 лет назад похитившего человека в Кривом Роге, нашли в Одессе.

Сегодня 20:01
4
просмотров
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку

В Днепре заметили странную "елку".

Сегодня 19:19
3
просмотров
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

Днепряне слышали взрыв со стороны Запорожской области.

Сегодня 18:32
11
просмотров
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Сегодня 18:29
5
просмотров
В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников
В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников

В Днепре задержали "закладчицу", которая за один день заныкала 40 нарко-тайников.

Сегодня 17:51
3
просмотров
Как жителям Днепра оформить пенсию по инвалидности: инструкция
Как жителям Днепра оформить пенсию по инвалидности: инструкция

Жители Днепра, потерявшие здоровье, имеют право на получение пенсии по инвалидности. Ее выплачивают независимо от того, когда была получена травма, приведшая к полной или частичной потере трудоспособности. Но для такого вида выплаты важно иметь хотя бы минимальный страховой стаж. Размер…

Сегодня 17:40
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы
На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы

Мужчине уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Сегодня 17:15
4
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи
На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:54
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх