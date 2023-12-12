У центрі Дніпра з’явилося 5 гігантських червоних куль

Гігантські кульки помітили в середмісті Дніпра.

До Різдва ще 12 днів, але на вулицях Дніпра з кожним днем з’являється все більше тематичного декору. На вулиці Липинського помітили 5 гігантських червоних ялинкових кульок. На це звернула увагу Inna Spyrydonenkova, яка опублікувала фото на своїй Facebook-сторінці.

За словами дніпрянки, декор з’явився біля одного із ресторанів.

На вулицях Дніпра вже з’являється новорічний декор. Таку красу можна побачити біля ресторану на вулиці Липинського, 4, – зазначає містянка.

Серед інших новорічних знахідок на вулицях Дніпра – алко-ялинка на Володимира Мономаха та новорічна гойдалка проспекті Дмитра Яворницького. Також на правому березі Дніпра встановили дві ялинки. Перша – на Катеринославському бульварі, який до речі, скоро можуть перейменувати. Друга – у парку Шевченка.

Це одна із трьох ялинок, встановлення яких анонсували у міській раді. Ще дві мають розмістити у сквері Прибережному та на Слобожанському проспекті у сквер Олексія Хільського. На лівому березі також є перша ялинка, яку вже “запалили”. Це жива “райончикова” красуня, яка росте у народному скверику “Кулька”.

Дніпряни також можуть купити собі додому свою ялинку, щоправда, ціни стартують від тисячі гривень.

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