Буде відразу три ялинки: у Дніпрі розкрили плани на Новий Рік

Про це повідомив секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара в інтерв’ю “Дніпру Оперативному”.
Прикрасити новорічні локації мають до 25 грудня, щоб на Різдво у місті був святковий настрій. Санжара зазначив, що на підготовку до свят старатимуться не витрачати бюджетних коштів, тому нічого нового купувати не будуть, а використають старі ялинки та прикраси, або залучать гроші меценатів.
Хочеться для міста-мільйонника створити хоча б якийсь новорічний і різдвяний настрій. Минулого року ми відмовилися від ідеї встановлювати ялинку, але цього року вирішили, що, якщо на це не витрачати гроші з бюджету, то можна встановити ялинку»,- каже Санжара.
Схоже замість однієї великої, встановлять кілька маленьких ялинок у трьох локаціях:
Новорічну фотозону також облаштують на площі Успенській.
На фото вище головна ялинка Дніпра у “довоєнний” 2021 рік, тому світлина ілюстративна.
Зауважимо, що в 2022 ялинки не було і місто зовсім не прикрашали, через тривалі відключення світла, але цього року вирішили додати трохи святкового настрою на новорічні свята.
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