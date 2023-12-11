В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге

Мужчину, 8 лет назад похитившего человека в Кривом Роге, нашли в Одессе.

Криминальная история произошла 8 лет назад – в 2015 году. Тогда посреди Кривого Рога неизвестные похитили мужчину и сильно его избили. К преступлению были причастны три человека, нанесшие потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Двух подозреваемых впоследствии задержали. В 2022 году им вынесли приговор и арестовали. Третьему злоумышленнику удалось скрыться от правосудия и более 8 лет скрываться от правоохранителей.

На днях мужчину, который находился в розыске более 8 лет, обнаружили в Одессе. Там он скрывался от криворожских правоохранителей. Одесские коллеги передали данные о подозреваемом в Кривой Рог.

Полицейские получили постановление Долгинцевского суда, которое позволило забрать подозреваемого в Кривой Рог, где он должен получить наказание. В настоящее время преступник находится под стражей.

Его судьбу будет решать суд.

Напомним, ранее в Днепре задержали продуктивную «заложницу», которая за один день разложила 40 нарко-тайников.

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