Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге

В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге

Сегодня 20:01
просмотров

Мужчину, 8 лет назад похитившего человека в Кривом Роге, нашли в Одессе.

Новости Днепра про В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге

Криминальная история произошла 8 лет назад – в 2015 году. Тогда посреди Кривого Рога неизвестные похитили мужчину и сильно его избили. К преступлению были причастны три человека, нанесшие потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Двух подозреваемых впоследствии задержали. В 2022 году им вынесли приговор и арестовали. Третьему злоумышленнику удалось скрыться от правосудия и более 8 лет скрываться от правоохранителей.

На днях мужчину, который находился в розыске более 8 лет, обнаружили в Одессе. Там он скрывался от криворожских правоохранителей. Одесские коллеги передали данные о подозреваемом в Кривой Рог.

Полицейские получили постановление Долгинцевского суда, которое позволило забрать подозреваемого в Кривой Рог, где он должен получить наказание. В настоящее время преступник находится под стражей.

Его судьбу будет решать суд.

Напомним, ранее в Днепре задержали продуктивную «заложницу», которая за один день разложила 40 нарко-тайников.

Читайте также:

Новости Днепра про В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом РогеУкраїнська Новости Днепра про В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом РогеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи
Новости Днепра
Сегодня 16:54
На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

Нужна ваша помощь!

В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло
Новости Днепра
Сегодня 15:49
В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Спасибо нашим защитникам!

В Кривом Роге поезд сбил человека
Новости Днепра
08.12.2023 11:58
В Кривом Роге поезд сбил человека

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство.

В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это
Новости Днепра
07.12.2023 15:08
В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это

В Кривом Роге неизвестный в маске пытался ограбить банк.

Последние новости

Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.

Сегодня 21:26
2
просмотров
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел

В Кривом Роге и районе произошло два пожара.

Сегодня 20:45
4
просмотров
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку

В Днепре заметили странную "елку".

Сегодня 19:19
3
просмотров
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

Днепряне слышали взрыв со стороны Запорожской области.

Сегодня 18:32
11
просмотров
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Сегодня 18:29
5
просмотров
В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников
В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников

В Днепре задержали "закладчицу", которая за один день заныкала 40 нарко-тайников.

Сегодня 17:51
3
просмотров
Как жителям Днепра оформить пенсию по инвалидности: инструкция
Как жителям Днепра оформить пенсию по инвалидности: инструкция

Жители Днепра, потерявшие здоровье, имеют право на получение пенсии по инвалидности. Ее выплачивают независимо от того, когда была получена травма, приведшая к полной или частичной потере трудоспособности. Но для такого вида выплаты важно иметь хотя бы минимальный страховой стаж. Размер…

Сегодня 17:40
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы
На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы

Мужчине уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Сегодня 17:15
4
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи
На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:54
5
просмотров
В центре Днепра установили еще две елки: с огромной звездой и из ярких шариков
В центре Днепра установили еще две елки: с огромной звездой и из ярких шариков

Город активно готовится к праздникам.

Сегодня 16:45
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх