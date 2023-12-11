Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б’ють рекорди: від 1000 грн і більше

Сьогодні 18:29
просмотров

Незважаючи ні на що, містяни купують ялинки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б'ють рекорди: від 1000 грн і більше

На вулицях Дніпра чи не щодня з’являються нові ялинкові базари, адже скоро Новий рік і багатьом хочеться зробити собі вдома новорічну атмосферу.

Так, на проспекті Гагаріна, поруч з ТЦ “Нагорка”, також можна купити ялинку, але ціни тут б’ють рекорди.

Як дізналися журналісти dnepr.info, найдешевша ялинка тут коштує 1000 грн. Стільки просять за 1,5-метрову сосну кримську. Якщо хочеться новорічну красуню повище, то доведеться платити більше.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б'ють рекорди: від 1000 грн і більше

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б'ють рекорди: від 1000 грн і більше

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б'ють рекорди: від 1000 грн і більше

Також тут є ялиця Нордмана (або її ще називають – кавказька). За таке дерево доведеться заплатити від 3000 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б'ють рекорди: від 1000 грн і більше

Продавці зазначають, що, незважаючи ні на що, містяни купують ялинки.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б'ють рекорди: від 1000 грн і більшеУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з’явилися деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 18:32
Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з’явилися деталі

Дніпряни чули вибух зі сторони Запорізької області.

У Дніпрі викрили продуктивну “закладницю”: за день робила 40 нарко-схованок
Новини Дніпра
Сьогодні 17:51
У Дніпрі викрили продуктивну “закладницю”: за день робила 40 нарко-схованок

У Дніпрі затримали "закладницю", яка за один день заникала 40…

Як мешканцям Дніпра оформити пенсію з інвалідності: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 17:40
Як мешканцям Дніпра оформити пенсію з інвалідності: інструкція

Мешканці Дніпра, які втратили здоров'я травмувавшись  на робочому місці, мають…

У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок
Новини Дніпра
Сьогодні 16:45
У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Місто активно готується до свят.

Наверх