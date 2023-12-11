У Дніпрі на Гагаріна ціни на ялинки б’ють рекорди: від 1000 грн і більше

Незважаючи ні на що, містяни купують ялинки.

На вулицях Дніпра чи не щодня з’являються нові ялинкові базари, адже скоро Новий рік і багатьом хочеться зробити собі вдома новорічну атмосферу.

Так, на проспекті Гагаріна, поруч з ТЦ “Нагорка”, також можна купити ялинку, але ціни тут б’ють рекорди.

Як дізналися журналісти dnepr.info, найдешевша ялинка тут коштує 1000 грн. Стільки просять за 1,5-метрову сосну кримську. Якщо хочеться новорічну красуню повище, то доведеться платити більше.

Також тут є ялиця Нордмана (або її ще називають – кавказька). За таке дерево доведеться заплатити від 3000 грн.

Продавці зазначають, що, незважаючи ні на що, містяни купують ялинки.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн.

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