У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Місто активно готується до свят.

Так, вже “запалили” першу новорічну ялинку на лівому березі в одному із скверів. Вона жива – висадили її тут ще три роки тому.

Крім того, вже можна полюбуватися новорічним деревом у парку Шевченка. Воно прикрашене величезною зіркою, різнокольоровими кульками та гірляндами.

Про це повідомляє dnepr.info.

Також ялинка вже є на Катеринославському бульварі – це не звичайне дерево, а композиція, зроблена з кульок.

Особливо гарно стає тоді, коли стемніє, адже ялинки почитають сяяти різними кольорами.

Зауважимо, що 2022 року у Дніпрі ялинки не було і місто зовсім не прикрашали через тривалі відключення світла, але цього року вирішили додати трохи святкового настрою на новорічні свята.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького з’явилася новорічна гойдалка (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: