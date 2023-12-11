У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Так, вже “запалили” першу новорічну ялинку на лівому березі в одному із скверів. Вона жива – висадили її тут ще три роки тому.
Крім того, вже можна полюбуватися новорічним деревом у парку Шевченка. Воно прикрашене величезною зіркою, різнокольоровими кульками та гірляндами.
Про це повідомляє dnepr.info.
Також ялинка вже є на Катеринославському бульварі – це не звичайне дерево, а композиція, зроблена з кульок.
Особливо гарно стає тоді, коли стемніє, адже ялинки почитають сяяти різними кольорами.
Зауважимо, що 2022 року у Дніпрі ялинки не було і місто зовсім не прикрашали через тривалі відключення світла, але цього року вирішили додати трохи святкового настрою на новорічні свята.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького з’явилася новорічна гойдалка (ФОТО).
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