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  • У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Сьогодні 16:45
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Місто активно готується до свят.

Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Так, вже “запалили” першу новорічну ялинку на лівому березі в одному із скверів. Вона жива – висадили її тут ще три роки тому.

Крім того, вже можна полюбуватися новорічним деревом у парку Шевченка. Воно прикрашене величезною зіркою, різнокольоровими кульками та гірляндами.

Про це повідомляє dnepr.info. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Також ялинка вже є на Катеринославському бульварі – це не звичайне дерево, а композиція, зроблена з кульок.

Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульок

Особливо гарно стає тоді, коли стемніє, адже ялинки почитають сяяти різними кольорами.

Зауважимо, що 2022 року у Дніпрі ялинки не було і місто зовсім не прикрашали через тривалі відключення світла, але цього року вирішили додати трохи святкового настрою на новорічні свята.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького з’явилася новорічна гойдалка (ФОТО).

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Новости Днепра про У центрі Дніпра встановили ще дві ялинки: з величезною зіркою та із яскравих кульокУкраїнська

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