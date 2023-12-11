У Дніпрі на Яворницького з’явилася новорічна гойдалка (ФОТО)

Новорічні свята вже активно стукають у наші двері, ще трішки - і Новий рік.

Дніпряни вже почали готуватися до свят, усе частіше на вулицях міста можна зустріти яскраві декорації, ялинки тощо.

Так, на вулиці Яворницького біля одного із закладів з’явилася новорічна гойдалка.

Вона прикрашена кульками та гірляндами.

Усі охочі можуть зробити на її фоні фото!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже “запалили” першу новорічну ялинку.

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