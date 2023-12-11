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У Дніпрі на Яворницького з’явилася новорічна гойдалка (ФОТО)

Сьогодні 15:40
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Новорічні свята вже активно стукають у наші двері, ще трішки - і Новий рік.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького з'явилася новорічна гойдалка (ФОТО)

Дніпряни вже почали готуватися до свят, усе частіше на вулицях міста можна зустріти яскраві декорації, ялинки тощо.

Так, на вулиці Яворницького біля одного із закладів з’явилася новорічна гойдалка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького з'явилася новорічна гойдалка (ФОТО)

Вона прикрашена кульками та гірляндами.

Усі охочі можуть зробити на її фоні фото!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже “запалили” першу новорічну ялинку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького з'явилася новорічна гойдалка (ФОТО)Українська

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