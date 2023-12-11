Мер Дніпра заінтригував поїздкою до Фінляндії: обіцяє гарні новини

Борис Філатов пообіцяв хороші новини.

Схоже Дніпро співпрацюватиме ще з однією країною ЄС – дружною до України Фінляндією. Принаймні такий “тизер” опублікував мер Дніпра на своїй Facebook-сторінці.

Наразі Борис Філатов перебуває в Гельсінкі – столиці Фінляндії з робочим візитом.

Я в Гельсінкі. Завтра підписуємо співробітництво зі столицею Фінляндії. Сталевої країни сталевих людей. Ми дуже-дуже довго до цього йшли. Пишаюсь Дніпром та дніпрянами, – зауважив мер.

Подробиць співпраці Філатов поки що не розкриває.

Також у коментарях мер Дніпра поділився фото торговельного центру в Гельсінкі, на даху якого майоріє український прапор.

Торговельних центрів вам в стрічку, – написав Філатов.

Що відомо про міста-побратими Дніпра?

Поки що не відомо, як саме співпрацюватиме фінська столиця з Дніпром, але варто згадати про інші міста-побратими нашого міста.

Станом на 2023 рік у Дніпра 20 офіційних міст-побратимів. Першим стало ізраїльське Герлеція ще у 1992 році. Серед інших друзів – польські Люблін та Щецин, Кутаїсі з Грузії, японська Осака та німецький Кельн. Є також побратими в США та Китаї.

Від початку повномасштабної війни, з’явилися три нових побратими – Осака в Японії, Амарилло у США та Кельн у Німеччині. На честь останнього міста у Дніпрі можуть перейменувати Катеринославський бульвар, який може стати Кельнським.

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