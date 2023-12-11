У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: люди йдуть пішки

У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси. Люди змушені йти пішки на інший берег.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, усе через те, що на з’їзді обірвалася контактна мережа.
Як швидко усе полагодять – невідомо. У департаменті транспорту Дніпровської міськради повідомили, що через аварійну ситуацію тролейбуси №3, №7, №17 та №20 курсують лише до вулиці Столєтова Слобожанським проспектом. Тролейбуси №14 на автономному ходу їздять без змін.
Будь ласка, враховуйте цю інформацію, якщо плануєте кудись їхати!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО).
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