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У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: люди йдуть пішки

Сьогодні 15:12
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Враховуйте цю інформацію під час поїздки містом!
Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: люди йдуть пішки

Фото умовне.

У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси. Люди змушені йти пішки на інший берег.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, усе через те, що на з’їзді обірвалася контактна мережа.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: люди йдуть пішки

Як швидко усе полагодять – невідомо. У департаменті транспорту Дніпровської міськради повідомили, що через аварійну ситуацію тролейбуси №3, №7, №17 та №20 курсують лише до вулиці Столєтова Слобожанським проспектом. Тролейбуси №14 на автономному ходу їздять без змін.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію, якщо плануєте кудись їхати!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту стоять тролейбуси: люди йдуть пішкиУкраїнська

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