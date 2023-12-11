У Дніпрі вандали дісталися до нещодавно відкритої Успенської площі

Вандали дісталися Успенської площі у Дніпрі.

Невідомі злодії, які трощать сквери у різних частинах міста дісталися і центру. Успенську площу, а саме оновлений сквер відкрили місяць тому. І ось маємо першу жертву вандалі.

У нещодавно відкритому сквері на Успенській вже зламали гамак. Про це повідомляють дніпряни у соцмережах. На фото видно, що обірвалися мотузки гамака, через що конструкція звалилася на підлогу.

Як саме це сталося наразі не відомо.

Нагадаємо, Успенську площу перекрили на реконструкцію ще влітку 2021 року. У серпні 2022 року відкрили проїзну частину, а саме ділянку від вулиці Якова Самарського до вулиці Павла Нірінберга. Влітку з’явилася інформація, що зелену зону відкриють на День міста – 10 вересня. Але це сталося трошки пізніше. Сквер на Успенській площі відкрили місяць тому.

Ми також повідомляли, що на деревах у сквері на Успенській площі через аномально теплу осінь почали з’являтися бруньки. Також тут розібрали старовинний будинок.

Читайте також:

Українська

Автор: