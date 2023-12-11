В Днепре на Яворницкого появились новогодние качели (ФОТО)

Новогодние праздники уже активно стучат в нашу дверь, еще немного - и Новый год.

Днепряне уже начали готовиться к праздникам, все чаще на улицах города можно встретить яркие декорации, елки.

Так, на улице Яворницкого возле одного из заведений появились новогодние качели.

Они украшены шариками и гирляндами.

Все желающие здесь могут сделать фото!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже «зажгли» первую новогоднюю елку.

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