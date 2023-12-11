В Днепре на Яворницкого появились новогодние качели (ФОТО)

Днепряне уже начали готовиться к праздникам, все чаще на улицах города можно встретить яркие декорации, елки.
Так, на улице Яворницкого возле одного из заведений появились новогодние качели.
Они украшены шариками и гирляндами.
Все желающие здесь могут сделать фото!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже «зажгли» первую новогоднюю елку.
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Александра Лучка
Автор:
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