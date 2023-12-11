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В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Сегодня 18:29
просмотров

Несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

На улицах Днепра ежедневно появляются новые елочные базары, ведь скоро Новый год и многим хочется сделать себе дома новогоднюю атмосферу.

Так, на проспекте Гагарина, рядом с ТЦ «Нагорка», также можно купить елку, но цены здесь бьют рекорды.

Как узнали журналисты dnepr.info, самая дешевая елка здесь стоит 1000 грн. Столько просят за 1,5-метровую крымскую сосну. Если хочется новогоднюю красавицу повыше, придется платить больше.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Также здесь есть пихта Нордмана (или ее еще называют – кавказская). За такое дерево придется заплатить от 3000 грн.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Продавцы отмечают, что, несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре можно купить метровую елку за 300 грн.

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Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и большеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и большеРусский

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