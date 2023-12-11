По центру Дніпра ходив хлопець у черевиках-стільцях (ВІДЕО) - Днепр Инфо
По центру Дніпра ходив хлопець у черевиках-стільцях (ВІДЕО)
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Сегодня 16:42

У центрі Дніпра бродив хлопець у диво-взутті.

Новости Днепра про По центру Дніпра ходив хлопець у черевиках-стільцях (ВІДЕО)

Центр Дніпра місце, де щоденно буває кілька тисяч людей. У самісінькому центрі іноді відбуваються дивні речі. Влітку всі обговорювали історію з дівчиною у чорному, яка в пекельну спеку підпирала стовп на Європейській площі. Тоді поруч з нею з’явився “залицяльник” – епатажний пранкер Давид, чиї витівки неодноразово викликали подив у перехожих. 

Цього разу Давид змінив свій легендарний костюм зроблений з базарних баулів на “черевики-підкрадулі”. Чергове відео пранкер виклав на своїх сторінках в соцмережі. 

Кілька днів тому містяни могли бачити молодика, який пересувався містом у дивних червоних черевиках. Конструкція нагадувала футуристичні підбори. Як виявилося, це були чобітки-стільчики на яких пранкер сидів, позуючи для відео. 

До ніг черевики кріпилися чорним скотчем. Навряд чи молодик зможе запатентувати свій винахід, але перехожих він повеселив. Декому навіть запропонував протестувати диво-взуття. 

Для довідки: Давид Ігнатов більш відомий як Давід Пранк – дніпровський блогер-пранкер. 21-річний хлопець, який працює барбером, почав знімати ролики декілька років тому. За цей час він встиг перевтілитися в кущ, арабського шейха та жартівливо підпалити друга. 

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Новости Днепра про По центру Дніпра ходив хлопець у черевиках-стільцях (ВІДЕО)Українська

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