Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел

В Кривом Роге и районе произошло два пожара.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Первый пожар произошел около 11:57 в селе Красовское Новопольской сельской тергромады Криворожского района. На место спасателей позвали местные жители. Горел одноэтажный дом.

Огонь охватил в доме вещи, крышу и перекрытие здания. Внутри дома огнеборцы обнаружили обгоревшее тело человека. В настоящее время правоохранители устанавливают личные данные погибшего.

Пожар ликвидирован в 13:15.

Второй пожар произошел в Кривом Роге. Загорелся одноэтажный дом. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м. Во время ликвидации возгорания пожарные спасли двух мужчин – 1967 и 1976 годов рождения.

Возгорание ликвидировали в 16:24.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: