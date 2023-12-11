Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел

Об этом сообщили в ГСЧС.
Первый пожар произошел около 11:57 в селе Красовское Новопольской сельской тергромады Криворожского района. На место спасателей позвали местные жители. Горел одноэтажный дом.
Огонь охватил в доме вещи, крышу и перекрытие здания. Внутри дома огнеборцы обнаружили обгоревшее тело человека. В настоящее время правоохранители устанавливают личные данные погибшего.
Пожар ликвидирован в 13:15.
Второй пожар произошел в Кривом Роге. Загорелся одноэтажный дом. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м. Во время ликвидации возгорания пожарные спасли двух мужчин – 1967 и 1976 годов рождения.
Возгорание ликвидировали в 16:24.
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