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У середмісті Дніпра з’явилася алко-ялинка (ФОТО)

Сьогодні 11:27
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У середмісті Дніпра вже з'явилася перша ялинка, але вона виявилася досить незвичною.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явилася алко-ялинка (ФОТО)

Перше зимове свято не за горами. Цього року Миколая відзначають на два тижні раніше – 6 грудня, тож у місті вже почали встановлювати ялинки. Деякі із них дивують креативом. До прикладу, на вулиці Володимира Мономаха, 3 дніпряни помітили досить дивне новорічне дерево. Світлину показала у Facebook Інна Спіридоненкова, яка звернула увагу на незвичайний декор поблизу одного із магазинів.

Майже двометрову ялинку виготовили із порожніх пляшок з-під алкоголю. Сотні скляних ємностей виклали рядами у формі головного новорічного символу. Для цього використали різноманітні види хмільних напоїв – вино, ігристе вино, пиво, горілку, лікери, коньяк та ін. 

Ймовірно, це зробили працівники магазину, де продають алкоголь, щоб показати весь асортимент та заодно заощадити на декорі. 

Зауважимо, що цього року міський голова Дніпра Борис Філатов анонсував повернення головної ялинки міста. 

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явилася алко-ялинка (ФОТО)

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явилася алко-ялинка (ФОТО)

Нагадаємо, купити справжню ялинку в цьому році можна буде на ялинкових базарах, які розташовані в 117 локаціях у різних районах Дніпра, а також в лісгоспах. Водночас людей закликають перевіряти чіпи, щоб впевнитися в безпечності дерев. Також у середмісті вже помічали “кришталеві дерева”, які прикрашали вхід в один із магазинів. 

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