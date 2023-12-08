Де у Дніпрі вже “запалили” першу новорічну ялинку

У Дніпрі вже відкрили першу ялинку.

Цього разу першу ялинку “запалили” на лівому березі, повідомили у спільноті “Райончик”.

У місцевому сквері “Кулька” прикрасили живу ялинку, яку висадили тут ще три роки тому. Зазвичай її відкривали на День Святого Миколая, тому і цього року вирішили не порушувати традиції.

Ми знов запросили малечу до зеленої красуні. Дітки завзято прикрашали ялинку, бавилися із Білочкою, водили хороводи та отримували смаколики від Миколая. Отже, перша ялинка на Райончику вже дарує гарний настрій, який зараз всім так необхідний, – йдеться у повідомленні.

Ялинку прикрашали матеріалами, які залишилися ще з минулих років, тому свято вийшло бюджетним.

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