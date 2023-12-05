В сети пишут, что ПЦУ якобы канонизировала пса Патрона: правда или фейк

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В сети начали активно распространять информацию о том, что Православная церковь Украины якобы канонизировала пса Патрона.

Это неправда, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ложь: в храме, принадлежащем ПЦУ, вместо царских ворот на иконостасе вставили икону с псом Патроном. По словам главы ПЦУ Эпифания, канонизация пса поможет привлечь в церковь больше верующих, в частности детей, пишут российские Telegram-каналы. Правда: о канонизации пса Патрона не писали ни представители ПЦУ, ни украиноязычные или англоязычные медиа. Нет и комментариев Эпифания на эту тему в СМИ или в соцсетях, – говорится в сообщении.

Там отметили, что икона с Патроном, которую якобы выставили в храме, была создана мошенниками с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, ранее мы писали, что в сети распространяют информацию о том, что военнообязанным, не явившимся в ТЦК, якобы массово блокируют банковские карты: так ли это.

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