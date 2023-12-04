Военнообязанным, не явившимся в ТЦК, якобы массово блокируют банковские карты: так ли это

Недавно в сети появилась информация о том, что военнообязанным, не явившимся в ТЦК, якобы массово блокируют банковские карты. Также разные Telegram-каналы, преимущественно — российские, писали о том, что украинцам без воинского учета будут отказывать в обслуживании во всех госорганах, банках и транспортных компаниях.
На самом деле, эта информация неправдива.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что банковские счета могут заблокировать только в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК, а не за сам факт неявки.
Если бы в Украине действительно массово блокировали карточки, об этом было бы много постов от реальных людей в соцсетях. Поскольку этого нет, пропагандисты сами придумали «зраду» и панику, – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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