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У мережі пишуть, що ПЦУ нібито канонізувала пса Патрона: правда чи фейк

Сьогодні 08:25
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Новости Днепра про У мережі пишуть, що ПЦУ нібито канонізувала пса Патрона: правда чи фейк

У мережі почали активно поширювати інформацію про те, що Православна церква України нібито канонізувала пса Патрона.

Це – неправда, наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Брехня: у храмі, який належить ПЦУ, замість царських воріт на іконостасі вставили ікону з псом Патроном. За словами глави ПЦУ Епіфанія, канонізація пса допоможе залучити до церкви більше вірян, зокрема, дітей, пишуть російські Telegram-канали.

Правда: про канонізацію пса Патрона не писали ні представники ПЦУ, ні україномовні чи англомовні медіа. Немає й коментарів Епіфанія на цю тему у ЗМІ чи соцмережах, – йдеться у повідомленні.

Там там зазначили, що ікона з Патроном, яку нібито виставили у храмі, була створена шахраями за допомогою штучного інтелекту.

Новости Днепра про У мережі пишуть, що ПЦУ нібито канонізувала пса Патрона: правда чи фейк

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі поширюються інформацію про те, що військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки: чи так це.

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Новости Днепра про У мережі пишуть, що ПЦУ нібито канонізувала пса Патрона: правда чи фейкУкраїнська

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