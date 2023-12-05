У мережі пишуть, що ПЦУ нібито канонізувала пса Патрона: правда чи фейк

У мережі почали активно поширювати інформацію про те, що Православна церква України нібито канонізувала пса Патрона.
Це – неправда, наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Брехня: у храмі, який належить ПЦУ, замість царських воріт на іконостасі вставили ікону з псом Патроном. За словами глави ПЦУ Епіфанія, канонізація пса допоможе залучити до церкви більше вірян, зокрема, дітей, пишуть російські Telegram-канали.
Правда: про канонізацію пса Патрона не писали ні представники ПЦУ, ні україномовні чи англомовні медіа. Немає й коментарів Епіфанія на цю тему у ЗМІ чи соцмережах, – йдеться у повідомленні.
Там там зазначили, що ікона з Патроном, яку нібито виставили у храмі, була створена шахраями за допомогою штучного інтелекту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі поширюються інформацію про те, що військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки: чи так це.
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