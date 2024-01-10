В сети показали «обледенелую пляску» проводов на Днепропетровщине, которая привела к беде (ВИДЕО)

С вечера 7 января на Днепропетровщине началась настоящая зима - с морозами, снегом, ураганным ветром и даже метелями.

Местами зимняя погода наделала беды. Так, в степях Никопольщины наблюдается так называемая «пляска проводов» — они обледенели и сильно колыхаются из-за ураганного ветра. Как результат — разрушение линий и обесточивание абонентов.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Много повреждений. Чтобы заживить абонентов как можно скорее, делается все возможное, – отметил он.

Также он напомнил, что в каждой громаде Никопольского района есть “Пункти незламності”.

Там вы можете согреться, зарядить гаджеты и получить доступ в Интернет, – добавил глава Никопольской РВА.

Напомним, ранее мы писали, что в некоторых общинах Днепропетровской области до сих пор блекаут из-за непогоды.

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