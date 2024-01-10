На улицах Днепра заметили самосвал, прицеп которого «забит» мандаринами (ВИДЕО)

Вероятно, цитрусовые везут на утилизацию.

Сегодня на улицах Днепра заметили самосвал, прицеп которого «забит» мандаринами.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Женщина, которая его снимала, в шутку просит поделиться мандаринами с ней, но водитель вряд ли услышал ее…

Вероятно, цитрусовые везут на утилизацию, ведь во время такой транспортировки они замерзнут и станут непригодными к употреблению.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО).

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