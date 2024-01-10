Создали «Капсулу жизни» — укрытие, которое может защитить от обстрелов в квартире: работает ли это

Изобретатель из Киева создал модульное укрытие, которое можно установить дома.

Разговоры о создании укрытия, способного защитить от ракетных ударов в квартирах, продолжаются давно. Изобретатель Сергей Захарин решил создать «Капсулу жизни», где можно укрыться от обстрелов. Модульная конструкция должна обезопасить от обломков, но не от прямого попадания. Детальнее о разработке сообщило издание dev.ua.

Установить «Капсулу жизни» можно в квартирах, частных домах, офисах и помещениях, то есть в местах, где не получится обустроить бомбоубежище или установить монолитное укрытие.

Это сборная стальная конструкция, которая имеет два варианта – укрытие для трех и шести человек. Ширина в обеих конструкциях почти одинакова, место увеличивается в результате дополнительной длины, которая может быть любой.

Размеры капсулы:

длина 2,1 м;

высота 2,1м;

ширина: 1,1 м на 3 человека и 1,4 м на 6 человек;

материал – сталь 5 мм;

вес 750 кг и 850 кг соответственно;

самая тяжелая деталь конструкции 45 кг.

Ожидается, что укрытие можно поставить возле кровати и в случае обстрелов быстро спрятаться там.

Сергей Захарин не имеет профильного высшего образования, однако долгое время занимается производством деревоперерабатывающего оборудования и имеет патенты на свои изделия.

Впервые сделать домашнее укрытие, которое сможет оградить от обломков, Сергей захотел в 2015 году, но вернулся к этой идее только в прошлом году.

Изобретатель отмечает, что от прямого попадания ракеты капсула не спасет. Укрытие должно выдержать 99% обломков и мелких осколков (до 5 мм) в результате падения или разрыва боеприпасов.

Хранилище собирается из стальных элементов, соединяемых между собой болтами. Монтируется в помещении рядом со стенами и крепится к не несущей. По словам изобретателя, капсула имеет огнеупорность до 30 минут. В связи с этим Сергей советует внутри поставить огнетушитель и кислородные баллончики.

Дверь одна, но с трех сторон есть люки, из которых можно вылезть, если основной выход что-то заблокирует. С каждой стороны капсулы есть зацепы, с помощью которых ее можно будет поднять краном или грузовиком.

Внутри не ловит мобильную связь, однако снаружи Сергей планирует установить звуковую или световую сигнализацию на случай, если рухнет дом вместе с капсулой.

Сергей уже тестировал «Капсулу», чтобы доказать ее практичность. Конечно, проверить выдержит ли укрытие ракетный удар изобретатель не может, но конструктор пытался воспроизвести условия, при которых это может произойти.

Первый раз на конструкцию сбросили бетонную плиту весом в 1100 кг с высоты 9,3 м. В момент падения Сергей находился внутри. Второй раз на укрытие положили 43 тонны строительных материалов, чтобы показать, что «Капсула» может выдержать обломки, если дом «сложится» после удара.

И в самом деле. Конструкция выдержала вес обломков, крыша укрытия просела только на 15 миллиметров, а когда плиты сняли — она выровнялась к своему начальному состоянию.

Себестоимость «Капсулы жизни» — 53 000 грн. Почти все затраты это стоимость материала. Конструкцию мужчина продает за 70 000 грн. Из полученных средств он платит налог в 5%.

У Сергея есть первые клиенты – семья из Боярки, которая приобрела укрытие для своего частного дома, сделанного из пеноблоков.

Я сравниваю эту капсулу с ремнем безопасности в машине. То есть может на 100% и не спасет, но точно увеличит шансы на выживание, — отметил заказчик.

Сейчас у Сергея в разработке барьер для укрытия, который должен выдержать выстрел калибра 7,62. В ближайшее время планируется его испытание.

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