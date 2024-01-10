С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)

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Сегодня, 10 января, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 53-А;

ул. Надежды Алексеенко: 108;

ул. Рабочая: 71, 75, 77;

ул. Новостроительная: 3.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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