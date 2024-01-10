С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня, 10 января, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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