З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Зарядіть телефон!

Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі знову вимикатимуть світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 53-А;

вул. Надії Алексєєнко: 108;

вул. Робоча: 71, 75, 77;

вул. Новобудівельна: 3.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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