Стало известно, когда бассейн «Метеор» в Днепре возобновит работу после очередного обстрела

С завтрашнего дня, 10 января, большой бассейн «Метеор» возобновляет работу после того, как помещение вторично пострадало из-за ракетного удара, сообщает «ДнепрTV».
29 декабря 2023 во время массированного ракетного удара РФ по Днепру в очередной раз пострадал Дворец водных видов спорта «Метеор». В помещении бассейна вылетели окна, также пострадал фасад здания. Чаши бассейнов повреждений не получили.
30 декабря там должны были провести очередные соревнования, однако из-за обстрелов их перенесли.
В настоящее время температура воздуха в большом бассейне выше 20 градусов и постепенно будет расти, а температура воды 25.5. Сауна, хамам, тренажерный зал работают, малые бассейны работают в обычном режиме, для малышей температура воды +30 градусов и выше, говорится в сообщении.
Напомним, во время массированного ракетного удара 29 декабря пострадали учебные заведения, админздания, ТЦ и роддом. Более 2500 окон вылетели от взрывных волн.
Информацию о возобновлении работы бассейна подтвердили и на официальной Instagram-странице.
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