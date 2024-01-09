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  • В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

Сегодня 14:10
просмотров

Недавно в сети опубликовали фото разрисованного подъезда на жилом массиве Левобережный-3.

Новости Днепра про В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

Сообщалось, что это сделали подростки-колядники.

Новости Днепра про В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

Позже появилась информация, что несовершеннолетние, вероятно, украли маркеры в одном из канцелярских магазинов.

Новости Днепра про В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

Новости Днепра про В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

В полиции прокомментировали это событие.

Как сообщили в Днепровском районном управлении полиции, правоохранители разыскали подростков, которые обрисовали подъезд дома. Ими оказались трое малолетних ребят в возрасте от 12 до 13 лет.

В отношении их родителей полицейские составили административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф.

Уважаемые родители, общайтесь с детьми и объясняйте, какие виды досуга приемлемы, а какие — нет, а также предупредите о последствиях за их действия, — добавили в полиции.

Новости Днепра про В Днепре подростки-колядники обрисовали подъезд дома: их родителям грозит штраф

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