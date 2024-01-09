Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

Весьма странный запрос был объявлен в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре.
Сотрудники просят у посетителей макет человеческого скелета. Отмечается, что театралы планируют премьеру нового спектакля, поэтому необходимо найти нужный реквизит. Самостоятельно это сделать не удается, поэтому завхозы просят помощи у поклонников.
Скелет возьмут в дар, однако взамен дадут абонемент на спектакли. Макет должен быть не ниже 150 см.
Все детали можно узнать ТУТ.
Для справки: Днепровский академический областной украинский молодежный театр создан в 1997 году путем слияния Днепропетровского театра кукол и Днепропетровского театра юного зрителя.
Имеет почти столетнюю историю. Основан еще в 1927 году, когда в Днепре был открыт первый детский театр юного зрителя. Почти сразу же стал популярным местом для детей и взрослых. В 1939 году появился кукольный театр. Спектакли театров получали многочисленные награды.
Современный молодежный театр предлагает зрителям представления и для взрослой аудитории, и для юных театралов всех возрастов.
Театр находится по адресу: улица Владимира Мономаха, 7
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