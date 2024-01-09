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  • Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

Сегодня 17:08
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В Днепре театр просит в дар человеческий скелет.

Новости Днепра про Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

Весьма странный запрос был объявлен в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре.

Сотрудники просят у посетителей макет человеческого скелета. Отмечается, что театралы планируют премьеру нового спектакля, поэтому необходимо найти нужный реквизит. Самостоятельно это сделать не удается, поэтому завхозы просят помощи у поклонников.

Скелет возьмут в дар, однако взамен дадут абонемент на спектакли. Макет должен быть не ниже 150 см.

Все детали можно узнать ТУТ.

Новости Днепра про Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизит

Для справки: Днепровский академический областной украинский молодежный театр создан в 1997 году путем слияния Днепропетровского театра кукол и Днепропетровского театра юного зрителя.

Имеет почти столетнюю историю. Основан еще в 1927 году, когда в Днепре был открыт первый детский театр юного зрителя. Почти сразу же стал популярным местом для детей и взрослых. В 1939 году появился кукольный театр. Спектакли театров получали многочисленные награды.

Современный молодежный театр предлагает зрителям представления и для взрослой аудитории, и для юных театралов всех возрастов.

Театр находится по адресу: улица Владимира Мономаха, 7

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Новости Днепра про Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизитУкраїнська Новости Днепра про Билеты за человеческий скелет: в театре Днепра просят одолжить необычный реквизитРусский

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