«Порезал» и пошел в другую комнату спать: в Днепре в АНД районе муж убил свою жену

В воскресенье, 7 января, в одной из квартир на улице Василия Макуха в Амур-Нижнеднепровском районе муж убил свою жену.
Как установили правоохранители, между супругами внезапно возник конфликт, во время которого мужчина схватил нож и ударил им несколько раз жену в живот и грудь. После совершённого 44-летний злоумышленник пошел в другую комнату спать. 46-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась.
Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские задержали фигуранта, с места происшествия они изъяли орудие преступления – нож.
9 января следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь горожанину грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине перед Новым годом мужчина всадил знакомому нож в сердце.
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