В Днепре недалеко от вокзала на трамвайных рельсах сломался автомобиль (ФОТО)

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Днепра все чаще случаются неприятные инциденты: «дрифтует» общественный транспорт, не разминаются автомобили или возникают разные поломки.
Так, сегодня, 9 января, недалеко от вокзала на трамвайных рельсах сломался автомобиль.
Об этом сообщает dnepr.info.
В связи с этим трамваи, курсирующие по этому маршруту, могут временно задерживаться. Учитывайте эту информацию во время планирования поездок.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторые трамваи временно изменили маршрут: подробности. Также мы сообщали, что в работе Monobank произошел незначительный сбой.
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