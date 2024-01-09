В Днепре недалеко от вокзала на трамвайных рельсах сломался автомобиль (ФОТО)

Трамваи временно могут задерживаться!

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Днепра все чаще случаются неприятные инциденты: «дрифтует» общественный транспорт, не разминаются автомобили или возникают разные поломки.

Так, сегодня, 9 января, недалеко от вокзала на трамвайных рельсах сломался автомобиль.

Об этом сообщает dnepr.info.

В связи с этим трамваи, курсирующие по этому маршруту, могут временно задерживаться. Учитывайте эту информацию во время планирования поездок.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторые трамваи временно изменили маршрут: подробности. Также мы сообщали, что в работе Monobank произошел незначительный сбой.

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