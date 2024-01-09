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  • Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил «ледниковый период» (ФОТО)

Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил «ледниковый период» (ФОТО)

Сегодня 11:40
просмотров

В Кривом Роге 8 января наступил "ледниковый период".

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

С вечера 7 января, как и прогнозировали синоптики, в Днепре и области ухудшились погодные условия. Худшая ситуация была в Кривом Роге, который тотально обледенел. Из-за гололеда не работал транспорт, обрывались провода и падали скованные льдом деревья.

Несмотря на то, что непогода наделала немало бед, горожане выходили на прогулки. Жительница Кривого Рога показала, как выглядел Шахтерский парк на 44 квартале во время «ледникового периода» 8 января.

Парк Шахтерский. Ледниковый период. Красиво, но опасно, – рассказала горожанка.

На фото видно, что льдом покрылись все веточки, шишки, кустарники и деревья. Тысячи сосулек свешивались над головами посетителей в парке.

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Новости Днепра про Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил

Напомним, вчера из-за зимнего коллапса было обесточено 250 населенных пунктов.

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