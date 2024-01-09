Опасная красота: в городе на Днепропетровщине наступил «ледниковый период» (ФОТО)

В Кривом Роге 8 января наступил "ледниковый период".

С вечера 7 января, как и прогнозировали синоптики, в Днепре и области ухудшились погодные условия. Худшая ситуация была в Кривом Роге, который тотально обледенел. Из-за гололеда не работал транспорт, обрывались провода и падали скованные льдом деревья.

Несмотря на то, что непогода наделала немало бед, горожане выходили на прогулки. Жительница Кривого Рога показала, как выглядел Шахтерский парк на 44 квартале во время «ледникового периода» 8 января.

Парк Шахтерский. Ледниковый период. Красиво, но опасно, – рассказала горожанка.

На фото видно, что льдом покрылись все веточки, шишки, кустарники и деревья. Тысячи сосулек свешивались над головами посетителей в парке.