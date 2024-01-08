Медики показали изнутри маршрутку, которую снесло взрывной волной в Новомосковске

Медики, первыми прибывшие на место ракетного удара по Новомосковску, рассказали о первых минутах после взрыва.

Утром 8 января медики Новомосковской станции ЭМД получили вызов о пострадавших в результате ракетного удара по городу. Одна из бригад немедленно отправилась на место трагедии, сообщила медик Татьяна Пивоварова.

Приехав по вызову, медики выяснили, что в результате взрывной волны пострадали более 20 мирных жителей, среди которых 5 детей. Маршрутка направлялась в Днепр, отметила Татьяна. Большинство пассажиров выбрались из салона своими силами.

Прибывшие на место происшествия медики сразу начали осматривать пострадавших. Всего в медицинской сортировке и оказании помощи принимали участие шесть бригад фельдшеров.

Пострадавшие с ЧМТ, множественными осколочными ранениями, в большинстве лица и глаз, были вовремя госпитализированы в Новомосковскую больницу. Спасибо медикам и водителям бригад ЭМД за преданность профессии. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Мы живем рядом со злым соседом. Так что терпение нам и веры в Победу над агрессором, — отметила Татьяна.

Медики поделились фото с места инцидента.

Рядом с маршруткой произошел пожар. Вероятно, это место попадания ракеты.

На фото видно, что стекло, которое выбило взрывом, попадало на пассажиров.

Напомним, в результате обстрелов 8 января пострадали более 30 человек. Одна женщина погибла. Это жительница Лозоватской общины вблизи Кривого Рога. Еще 11 человек находятся в больнице под наблюдением медиков.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: