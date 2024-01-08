По заснеженным дорогам Днепра путешествовали велосипедисты, скутеристы и другие экстремалы (ВИДЕО)

После ледяного дождя и вьюги, накрывшей Днепр в ночь на 8 января, дороги города были завалены снегом. Хотя на автопути выехала снегоуборочная техника, но усилий коммунальщиков оказалось мало, поскольку снег шел всю ночь и все утро. Жителей города встретили заснеженные трассы и тротуары.
На остановках собирались большие очереди, маршрутки/троллейбусы/трамваи курсировали с опозданием, а таксисты брали сумасшедшие деньги за свои услуги. Впрочем, нашлись настоящие экстремалы, которые, несмотря на все погодные сюрпризы, нашли в себе силы выехать в город на достаточно необычном для такой ситуации транспорте.
На Ломовском сняли на видео мужчину, который ехал по заснеженному пути на велосипеде. К удивлению, сугробы не помешали горожанину успешно крутить педали. Доехал ли велосипедист до пункта назначения – автор видео не указывает.
Герои дня — курьеры, которые, несмотря на метель и заснеженные дороги, все же выехали в город на скутерах, чтобы привезти долгожданный заказ клиенту.
Кто ты воин? Это же Ахиллес, сын Пелея, – шутят в сети днепряне.
Снежило сильно, поэтому иногда автомобили и грузовики застряли в сугробах. Некоторым помогали патрульные, которые оказались рядом, а вот на одной из улиц легковая Subaru вытаскивала из снежного заноса многотонную фуру.
По состоянию на вечер 8 января ситуация несколько стабилизировалась. Пробок — меньше, дороги стали чище.
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