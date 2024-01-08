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  • По засніжених дорогах Дніпра мандрували велосипедисти, скутеристи та інші екстремали (ВІДЕО)

По засніжених дорогах Дніпра мандрували велосипедисти, скутеристи та інші екстремали (ВІДЕО)

Сьогодні 20:53
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Попри негоду в Дніпрі на вулиці міста виїхали скутеристи та велосипедисти.

Новости Днепра про По засніжених дорогах Дніпра мандрували велосипедисти, скутеристи та інші екстремали (ВІДЕО)

Після крижаного дощу та хурделиці, яка накрила Дніпро у ніч на 8 січня, дороги міста були завалені снігом. Хоча на автошляхи виїхала снігоприбиральна техніка, але зусиль комунальників виявилося замало, позаяк сніг йшов всю ніч та весь ранок. Містян зустріли засніжені траси та тротуари. 

На зупинках збиралися великі черги, маршрутки/тролейбуси/трамваї курсували із запізненнями, а таксисти брали шалені гроші за свої послуги. Утім знайшлися справжні екстремали, які попри всі погодні сюрпризи, знайшли у собі сили виїхати у місто на досить незвичному для такої ситуації транспорті. 

На Ломівському зафільмували чоловіка, який їхав засніженим шляхом на велосипеді. На диво, кучугури не завадили містянину успішно крутити педалі. Чи доїхав велосипедист до пункту призначення – автор відео не вказує. 

Герої дня – кур’єри, які попри завірюху та засніжені дороги все ж виїхали у місто на скутерах, щоб привезти довгоочікуване замовлення клієнту. 

Хто ти воїн? Це ж Ахілес, син Пелея, – жартують у мережі дніпряни.

Вхурделило сильно, тож подекуди автівки та вантажівки застрягали в кучугурах. Декому допомагали патрульні, які опинилися поруч, а ось на одній із вулиць легкова Subaru витягувала зі снігового замету багатотонну фуру. 

Станом на вечір 8 січня ситуація трохи стабілізувалася. Заторів поменшало, а дороги стали чистішими. 

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Новости Днепра про По засніжених дорогах Дніпра мандрували велосипедисти, скутеристи та інші екстремали (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про По засніжених дорогах Дніпра мандрували велосипедисти, скутеристи та інші екстремали (ВІДЕО)Русский

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