Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить

Днепр занесло снегом.

На улицах города работает спецтехника, которая расчищает дороги, а коммунальщики чистят тротуары. Отметим, согласно правилам благоустройства города, предприниматели должны самостоятельно убирать снег возле своих заведений, если они этого не будут делать, им может грозить штраф – от 340 до 1700 гривен.

Инспекторы инспекции по благоустройству уже вышли в рейд, чтобы проверить, убирают ли снег предприниматели.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что на проспекте Дмитрия Яворницкого было обнаружено несколько нарушений – возле ювелирного магазина и парикмахерской – близлежащая территория не расчищена от снега. Представители заведений получили предписания.

Сначала мы выписываем предписание на устранение нарушений. Если предприниматель игнорирует требование привести в надлежащее состояние прилегающую территорию, мы составляем админпротокол и отправляем на специальную комиссию. Штраф может составлять от 340 до 1700 гривен. За 2023 год наши инспекторы составили 308 предписаний и 400 админпротоколов, — рассказал Николай Фесенко, главный специалист инспекции по благоустройству горсовета.

Сообщить инспекции о нарушении правил благоустройства города можно по телефону (056) 756-98-86 или на официальной странице Facebook. Также можно обратиться на Единую горячую линию горсовета по телефонам: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

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