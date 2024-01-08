В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчина

В воскресенье, 7 января, в многоэтажке на улице Калиновой горела квартира. Вызов на линию «101» поступил в 19:04.
Спасатели прибыли на место и выяснили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли мужчину, который чуть не сгорел в собственной квартире. Его с ожогами госпитализировали в больницу.
В 19:40 возгорание ликвидировали. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
К месту вызова привлекли 8 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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