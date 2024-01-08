Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчина

Сегодня 11:57
просмотров

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчина

В воскресенье, 7 января, в многоэтажке на улице Калиновой горела квартира. Вызов на линию «101» поступил в 19:04.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли мужчину, который чуть не сгорел в собственной квартире. Его с ожогами госпитализировали в больницу.

В 19:40 возгорание ликвидировали. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К месту вызова привлекли 8 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчина

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчинаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:34
Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)

Чтобы снять недорогую квартиру в Днепре придется пожертвовать частичным комфортом…

В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками
Новости Днепра
Вчера 19:43
В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

Сегодня вражеская ракета оставила девушку-волонтера, 8 собак и котиков без…

Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА
Новости Днепра
Вчера 18:48
Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА

Российские оккупанты сегодня направили на Никополь дрон-камикадзе.

Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный
Новости Днепра
Вчера 17:58
Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб главный…

Последние новости

Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)
Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)

Чтобы снять недорогую квартиру в Днепре придется пожертвовать частичным комфортом при проживании в этой самой квартире. Но для тех, у кого не так много денег на аренду жилья, но есть большая необходимость в отдельной квартире это может быть идеальным вариантом.…

Сегодня 12:34
4
просмотров
В Днепре из-за ухудшения погодных условий не курсируют некоторые трамваи: перечень
В Днепре из-за ухудшения погодных условий не курсируют некоторые трамваи: перечень

Важная информация!

Сегодня 10:36
11
просмотров
На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно
На Днепропетровщине слышали взрывы: что известно

Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах!

Сегодня 07:39
13
просмотров
Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину
Находитесь в укрытиях: на Днепр летят ракеты, враг снова массированно обстреливает Украину

Берегите себя!

Сегодня 06:48
8
просмотров
Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег
Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками
В результате вражеской атаки на Днепропетровщину без дома осталась волонтер с 8 собаками и котиками

Сегодня вражеская ракета оставила девушку-волонтера, 8 собак и котиков без крова.

Вчера 19:43
5
просмотров
Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА
Оккупанты направили на Никополь дрон-камикадзе, — ОВА

Российские оккупанты сегодня направили на Никополь дрон-камикадзе.

Вчера 18:48
5
просмотров
Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный
Ему было всего 25: на Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровщины Ренат Нагорный

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб главный сержант Нагорный Ренат Владимирович.

Вчера 17:58
7
просмотров
В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме
В Шевченковском районе Днепра произошел пожар в жилом доме

Сегодня в Днепре загорелся жилой дом по улице Слободской Шевченковского района города Днепр.

Вчера 16:49
8
просмотров
Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)
Как выглядит общежитие в Днепре, пострадавшее от вражеского дрона (ФОТО)

В Днепре в результате вражеской атаки серьезно пострадало общежитие, почти у всех жителей вылетели стекла, есть и другие разрушения.

Вчера 15:38
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх