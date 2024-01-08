В Днепре на Калиновой в собственной квартире чуть не сгорел мужчина

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.

В воскресенье, 7 января, в многоэтажке на улице Калиновой горела квартира. Вызов на линию «101» поступил в 19:04.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли мужчину, который чуть не сгорел в собственной квартире. Его с ожогами госпитализировали в больницу.

В 19:40 возгорание ликвидировали. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К месту вызова привлекли 8 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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