Массированный удар по Украине: сколько ракет сбили на Днепропетровщине

Ночью и утром 8 января россияне массированно атаковали Украину, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Всего было применено 59 средств воздушного нападения:

8 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатых ракет Х-22;

6 баллистических ракет «Искандер-М»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях, – добавил Залужный.

Наши защитники уничтожили 8 ударных БПЛА и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В частности, две ракеты Х-101/555 уничтожили на Днепропетровщине военные из Воздушного командования «Схід» — в Днепровском и Павлоградском районах.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

А это – спасенные жизни людей. Спасибо! – добавил Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что появились уточненные данные по ударам по Новомосковску и Кривому Рогу.

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