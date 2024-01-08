Массированный удар по Украине: сколько ракет сбили на Днепропетровщине

Всего было применено 59 средств воздушного нападения:
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях, – добавил Залужный.
Наши защитники уничтожили 8 ударных БПЛА и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В частности, две ракеты Х-101/555 уничтожили на Днепропетровщине военные из Воздушного командования «Схід» — в Днепровском и Павлоградском районах.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
А это – спасенные жизни людей. Спасибо! – добавил Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что появились уточненные данные по ударам по Новомосковску и Кривому Рогу.
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