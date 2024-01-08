В Днепре из-за снежного апокалипсиса взлетели цены на такси

В Днепре из-за непогоды сильно выросли цены на такси.

Утро 8 января оказалось сложным. С вечера 7 января в городе бушует непогода. Все началось ледяным дождем, переросшим в снегопад. Надуло как минимум десять сантиметров снега. Это все совпало с очередным массированным обстрелом. К счастью, в самом Днепре повреждений из-за атаки россиян нет. Однако из-за заснеженных дорог есть проблемы с транспортом.

С самого утра на остановках скопились значительные очереди. Все из-за того, что транспорт ходит без соблюдения интервалов. В частности, трамваи и троллейбусы курсируют по оперативному расписанию.

Значительно выросли цены на такси. Люди говорят, что поездка с левого на правый берег в 9 утра могла обойтись в 300-400 гривен. Даже в 10 часов, когда пассажиропоток немного снизился, цены все еще безумные.

К примеру, чтобы проехать через Новый мост в центр Днепра нужно заплатить не менее 130 гривен.

С левого на правый берег в зависимости от конечной остановки можно доехать за 300 гривен.

В приложениях сервисов такси отмечается, что сейчас повышен спрос и возросло количество заказов.

По состоянию на 10:30 в Днепре до сих пор есть пробки. На улицы выехала снегоуборочная техника, но в отдаленные районы коммунальщики еще не добрались. Трудная ситуация и в центре, поскольку снег до сих пор идет и засыпает дороги заново.

Если есть такая возможность – лучше переждать дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге непогода наделала беды. Город буквально обледенел.

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